"El gobierno dibuja su fracaso y reprime"

El dirigente de Prensa, que hacía guardias mínimas en los medios para expresar su adhesión al paro pero a la vez garantizando el derecho a la información, remarcó que la administración Macri “dibuja su fracaso y reprime”, y “cuando reclaman diálogo es ficticio; no hay cambio ni respuesta y la política de este gobierno es a favor de las corporaciones y los ricos. Nosotros, los trabajadores, no tenemos lugar en este modelo económico”.

