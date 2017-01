El gobierno nacional publicó un mapa de Argentina sin las islas Malvinas

Una tarjeta de salutación de fin de año difundida por el Ministerio de Desarrollo Social de Malvinas, que encabeza Carolina Stanley, fue motivo de polémica por un grave error: incluye un mapa de la República Argentina sin las islas Malvinas.



“Que el 2017 nos encuentre unidos y en paz”, dice la postal de la cartera de Stanley, junto con un mapa nacional que, insólitamente, no incluye a las islas del Atlántico Sur. La grave falta fue señalada por la ex embajadora en el Reino Unido, Alicia Castro.

Castro relacionó la publicación del mapa sin las islas argentinas con la polémica desatada el año pasado por la firma de un acuerdo entre la canciller Susana Malcorra y su par británico. “Creo que forma parte de la entrega de soberanía ratificada en el Acuerdo 13/9/16 donde permiten explotación de petróleo y pesca en Malvinas”, escribió la ex embajadora en su cuenta de Twitter.La ex funcionaria comparó la omisión de la ministra de Desarrollo Social con la posición británica sobre el tema Malvinas. “Para los británicos Puerto Argentino se llama Puerto Stanley. Y las Malvinas no están en el mapa de Argentina. Igual para Carolina Stanley”, escribió Castro.