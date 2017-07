El gobierno ofrece recompensa de $250 mil por el cuñado de De Vido

El gobierno nacional ofreció formalmente este lunes una recompensa de $250.000 para quienes “brinden datos útiles que sirven para dar con la aprehensión" de Claudio Minnicelli, cuñado del ex ministro de Planificación Julio De Vido, quien se encuentra prófugo de la Justicia en el marco de la causa que investiga la denominada "mafia de los contenedores" que operaba en el puerto de Buenos Aires.

