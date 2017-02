El gobierno sostiene que la inflación de este año rondará el 17%

Por último, y en referencia a las informaciones periodísticas que dieron cuenta de una supuesta avanzada el Ejecutivo contra algunos jueces en el Consejo de la Magistratura, Frigerio afirmó que se "está construyendo una República, con división de poderes" y que "no hay ninguna injerencia" del Poder Ejecutivo sobre la Justicia.

"No podemos permitir que los delincuentes crean que la Argentina es tierra fértil para delinquir. El año pasado no teníamos los mecanismos para expulsar a los condenados por delitos sexuales", afirmó.

