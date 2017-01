El llanto de Carlos Melconian en su último día al frente del Banco Nación

En su último día al frente del Banco Nación, Carlos Melconian se quebró. El ex titular de la entidad bancaria se despidió este jueves de sus empleados con un improvisado discurso en el hall de la entidad y no pudo contener las lágrimas. “Me toca despedirme de un lugar del que no quiero despedirme”, dijo. Este viernes asume su lugar el economista Javier González Fraga.

Según publicó La Nación, la despedida fue muy emotiva; no sólo por el llanto de Melconian sino por la actitud de los empleados que cantaban “Melco no se va, Melco no se va”. La escena fue filmada por el celular de uno de los presentes y rápidamente viralizada en las redes sociales.

“Me toca despedirme de un lugar del que no quiero despedirme”, dijo, a la vez que se disculpó porque sus empleados se enteraran de su salida por los medios. “Atajé todo lo que pude, pero en algún momento se desborda”, agregó y dejó claro así que no era su intención irse de la entidad.

“Lo único que tengo para decirles es gracias a todos ustedes que forman parte del equipo de este banco”, expresó.