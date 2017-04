El mapa de los países que pueden ser alcanzados por los misiles de Corea del Norte

Según los cálculos del Instituto George C. Marshall, algunos de esos misiles podrían alcanzar los 8 mil kilómetros de distancia. Es decir que podrían llegar a parte de los Estados Unidos y Canadá.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo