El mensaje de Juan Darthés tras la denuncia de violación

Juan Darthés escribió en su cuenta de Twitter tras la conferencia de prensa brindada por el colectivo Actrices Argentinas durante la cual se confirmó una denuncia penal por violación en su contra. Cerca de la medianoche, desmintió los dichos de la joven actriz que lo acusó.

Thelma Fardin contó en primera persona cómo fue presuntamente violada por Juan Darthés, en 2009, durante una gira de Patito Feo en Nicaragua. A las horas, el actor acusado usó las redes sociales para desmentirla.

"No es verdad lo que se dijo, por Dios! Es una locura, nunca sucedió eso. Por favor esperemos los tiempos de la justicia. Gracias @FernandBurlando por escucharme", escribió Darthés. Enseguida, los comentarios se multiplicaron.

No es verdad lo que se dijo, por Dios! Es una locura, nunca sucedió eso. Por favor esperemos los tiempos de la justicia. Gracias @FernandBurlando por escucharme. — Juan Darthés (@darthesjuan1) 12 de diciembre de 2018

Según publicó eldocetv.com, en "Polémica en el bar", por América, el que se refirió al tema fue el periodista Mauro Viale, quien aseguró haberse comunicado con Darthés luego de que se hiciera pública la denuncia de Fardin.

"Burlando habló por teléfono con Darthés y yo hablé porque lo conozco de la época de ATC, hace 40 años"."No me dijo nada. Lloraba como un chico. Y me parece que Burlando no lo va a dejar como abogado".