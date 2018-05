El mensaje del Papa a los jóvenes de Argentina: "No den un paso sin mirar el pasado"

El papa Francisco inauguró una sede de la Fundación Scholas Occurrentes en la Villa 31 a través de una videoconferencia con el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y jóvenes del barrio. Como consejo a los chicos y chicas que votan por primera vez, recomendó no dar ningún paso sin pensar en el pasado.

“Sueñen a lo grande y arriesguen con prudencia –dijo el pontífice–. Ustedes que nacieron ahora no se olviden que el mundo no nació con ustedes, que la patria no empezó con ustedes, miren hacia atrás”.

“Me pidieron un consejo para los que empiezan a votar, miren las raíces, miren el futuro, y den el paso. Si no pisan las raíces se van a caer”, advirtió.