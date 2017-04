El nuevo fiscal general planea crear una unidad específica de violencia de género

En diálogo con los periodistas Ciro Seisas y Hernán Funes del programa A Diario, señaló que la violencia de género es una de las problemáticas más acuciantes en la actualidad y que requiere de una labor particular. “Si bien pueden haber puntos de contacto entre la violencia de género y los delitos sexuales, entiendo que tiene que estar separada de esta Unidad”.

