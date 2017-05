"El olfato humano es peor que el de los perros": ¿Mito o realidad?

En la Facultad de Medicina de París, el anatomista Paul Pierre Broca (quien decía que no existía el alma) tuvo que adecuar sus observaciones a la ideología eclesiástica, y en 1879 lanzó la hipótesis de que con el correr de los años los hombres habían visto reducidos su bulbo olfativo en pos de desarrollar la razón. El hombre se había vuelto más inteligente y menos intuitivo, quedando esto último para los animales.

Está ampliamente difundida la creencia de que los perros tienen un gran olfato y en los humanos este sentido está muy poco desarrollado. ¿Pero es realmente así? Investigaciones históricas y científicas aseveran que esto no es más que un mito, y que en realidad ambas especies tienen muy desarrollada la capacidad de percibir e identificar aromas.

