“El panorama productivo es nefasto y vamos a uno peor”

Muy negro. Así pintó el panorama productivo Pablo Cerra, el abogado de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) aunque anunció buenas nuevas para los trabajadores de Vaselli. A las 11 está prevista una conferencia de prensa donde se darán detalles al respecto.

Cerra prefirió no dar precisiones sobre los anuncios de este lunes pero adelantó que la lucha de los trabajadores de la fábrica de cosechadoras de Firmat dieron sus frutos. En este marco, advirtió que “no todos los conflictos terminan así, casi siempre pierden los trabajadores”.

En diálogo con Roberto Caferra (Radiópolis, Radio 2), el letrado brindó su mirada sobre la situación de la industria en Santa Fe. "El panorama es pésimo y vamos a un escenario peor. No hemos tocado fondo", consideró.

“En el sector metalúrgico, al menos, no hay luz al final del camino, no a corto plazo”, manifestó. "Hoy hay sectores en los que tenemos una capacidad instalada al 20 por ciento. Hay empresas con stock de 9 meses, me pregunto qué pasará con esos trabajadores", cuestionó.

Para Cerra, “a marzo no hay reactivación” y lanzó: “Hoy estamos viviendo una situación donde la apertura de importaciones tampoco es importante porque no hay consumo. Hoy no se vende ni lo importado”.