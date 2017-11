“El periodista debe dudar de su propia escritura”

En un momento de transición de los medios de comunicación hacia lo digital, con la desaparición de los correctores y trabajando con la urgencia de las publicaciones en tiempo real, se hace necesario empezar a contar con herramientas que colaboren con los procesos de producción de los periodistas, a fines de que no se pierda la calidad lingüística de la escritura.

“En tiempo de convergencias de lenguajes, una herramienta como esta funciona como medio para interpelarse y ser editor de uno mismo. El gran eje es dudar de la propia escritura y de los propios procesos en tiempo real”, expresó Juan Mascardi, coordinador de Fundéu Argentina, recientemente presentada en Rosario, y agregó: “Me parece inadmisible la figura de un periodista sin dudas sobre su propio proceso de producción”.

Fundéu Argentina es un programa de la Fundación Instituto Internacional de la Lengua Española (FIILE), en convenio con la Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA) de España, que tiene como principal objetivo impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación de Argentina: “Mediante recomendaciones periódicas, pretende ser una herramienta que ayude a todos aquellos que utilizan el idioma en su actividad diaria en los medios de comunicación, las redes sociales y las nuevas plataformas digitales”, explicó Mascardi, quien tiene una gran trayectoria como periodista y escritor.

“He usado mucho las recomendaciones de la Fundéu BBVA desde mi tarea como cronista televisivo donde las urgencias son mayores y siempre me funcionó muy bien. Es un espacio donde vehiculizar dudas, y donde no siempre vamos a tener todas las respuestas. No tenemos un carácter normativo sino que trabajamos más sobre la recomendación que sobre detectar el error”, detalló el coordinador del programa que cuenta a su vez con el asesoramiento lingüístico de la Universidad Nacional de Rosario, una de las instituciones socia fundadora de FIILE, la Fundéu BBVA y un Consejo Asesor formado por referentes locales y nacionales, de los ámbitos de la lengua y el periodismo.

Mascardi detalló que en esta primera etapa se centrarán en trabajar sobre protocolos y metodologías para ponerlo en marcha. “Dentro de poco viajo a Madrid a una capacitación para poder aceitar todas las líneas y los procesos de producción. Hay determinados tipos de aplicaciones que permiten visualizar en muy poco tiempo cuáles son las palabras que se repiten en los medios, lo que permite hacer un análisis de agenda y de coyuntura con un alto componente periodístico”.

“La idea es tener una comunicación muy fluida con todos los medios en torno a sus consultas, que son a su vez fuente de recomendaciones futuras. Queremos generar una sinergia que nos permita crear ese flujo de comunicación, de ida y vuelta. La expectativa es que la web sea una web viva, que se use, que sea flexible y que podamos consolidar esta relación con los periodistas y los comunicadores”, concluye el coordinador del programa.

Seminario para periodistas

El programa de la Fundéu Argentina se propone además, realizar cursos y seminarios internacionales orientados a los distintos equipos de trabajo de los medios. El primero de ellos se realizó el 9 de noviembre en Rosario y se desarrolló bajo el eje: “Nuestro idioma y el periodismo en el entorno digital”.

El encuentro contó con la participación de Mario Tascón, periodista y especialista en medios digitales y redes sociales, quien disertó acerca de “Las redacciones del futuro” y Joaquín Müller-Thyssen Bergareche, periodista y director general de Fundéu BBVA.

Las redacciones del futuro: textos dinámicos y en tiempo real

En diálogo con Mario Tascón, detalló algunos cambios en la producción periodística con la aparición de la web 3.0 y que suponen nuevos desafíos para los comunicadores.

“Se emite en directo, por lo que se modifican las formas verbales. El lenguaje tiende a ser más corto, es multimedia e hipertextual. Los textos no son cerrados e invitan a abrir nuevos caminos de lectura a través de sus enlaces. Hay textos dinámicos que hacen referencia a cuestiones temporales. Muchos titulares están distorsionados por las técnicas SEO para que los buscadores los encuentren”.

Respecto a qué rol tienen los lectores y usuarios en el proceso de producción de las noticias, Tascón sostuvo que en demasiados casos “solo siguen las instrucciones de las estadísticas de lectoría y se olvidan que también hay que crear tendencias, no solo seguirlas”.

Escritura digital: nuevos problemas y desafíos

Joaquín Müller-Thyssen Bergareche, periodista y director general de Fundéu BBVA desde sus inicios, dio su visión acerca de cuál es el nivel lingüístico del periodismo en países de habla hispana: “Yo sostengo que hay un periodismo con una gran tradición de calidad, en todos sus aspectos, los lingüísticos incluidos, en la gran mayoría de los países hispanohablantes”, expresó Müller.

El director de la Fundéu BBVA declaró que ve profesionales con una gran formación que están logrando hacerse un lugar en el periodismo en español, tanto en el ámbito tradicional como en el digital. Como contracara, “hay una gran masa de periodistas, con poca lectura a sus espaldas, que están, además, condenados a desarrollar un periodismo muy mecánico, muy poco creativo, derivado de la nueva organización de las redacciones que antepone la inmediatez a otras exigencias”.

Consultado acerca de si la apertura hacia lo digital en el periodismo impone más restricciones en el uso del lenguaje o por el contrario “relaja” la escritura, el periodista español expresó: “En el mundo digital se están generando nuevos códigos, nuevas fórmulas y nuevos usos, algunos muy creativos, que dan respuesta a las nuevas necesidades derivadas de los nuevos formatos, pero también están apareciendo nuevos problemas, como cierta despreocupación ortográfica o la oralización de los textos, que realmente no sabemos cómo van a afectar al desarrollo de la lengua”.

Müller opinó que cuando se habla de las “barbaridades que se escriben” y de la proliferación de faltas de ortografía se habla de lo que se lee en las redes sociales y no, concretamente, del periodismo que se hace en redes. “Hay, sin duda, una gran diferencia, a favor de este último, aunque hay también mucho por hacer y se aprecia un cierto desapego con respecto a la corrección y esto se comprueba precisamente en la desaparición de la figura del corrector”.

Por último, respecto a la creación de Fundéu Argentina, el periodista español destaca que este programa ayudará, aún más y de manera más cercana, a los profesionales de este país, “pues se podrá dar respuesta a cuestiones más específicas de la actualidad argentina y de los usos lingüísticos propios”.