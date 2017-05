El plantón de Darío Grandinetti a Eduardo Feinmann en vivo

En respuesta Feinmann expresó: “Con este señor no tiene nada que hablar”, haciendo autorreferencia y agregó: “Perfecto. No hay ningún problema”.

En la multitudinaria marcha que acompañó a Abuelas y Madres en rechazo al fallo de la Corte Suprema de Justicia estuvieron presentes muchos artistas, entre ellos Grandinetti quien mientras hablaba con varios movileros, uno de ellos le pidió hacer una mano a mano con Feinmann para A24, pero el actor se negó. "Con ese señor, no me interesa hablar", dijo y se fue, dejando al periodista que estaba desde el piso sin poder hacerle ninguna pregunta.

