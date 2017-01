El polémico anuncio de un restaurante que busca personal

Un comercio gastronómico de Capital Federal subió un polémico anuncio a las redes sociales, en el que manifestaba necesidad de contratar personal. Se trata de Mooi Restaurant. Por los repudios recibidos la dueña tuvo que realizar una aclaración.

"Querés ser parte de Mooi. Estamos seleccionando personal para la nueva sucursal. Mandá tu CV a mooiresto@gmail.com. Buscamos camareros/as, cocineros/as jefe, cocineros/as ayudantes, bacheros, encargados de caja", indica la primera parte del aviso.

La parte más polémica es cuando el anuncio manifiesta que los interesados no pueden preguntar horario de trabajo ni la remuneración. "Sólo mandá tu CV. No me hagas preguntas", agrega.

"No me banco que me pregunten el horario (más adelante sabremos según las contrataciones. Hoy pido turnos mañana/tarde y noche) y cosas cómo y de qué se trata el trabajo. Se trata de trabajar dignamente en el puesto solicitado. Ni la remuneración. Si querés poné vos en tu CV lo que creés que merecés ganar", añade el texto.

"Sólo mandá tu CV, no me hagas preguntas. Perdón la insistencia pero tengo demasiadas preguntas pretensiosas y me gusta la gente humilde en actitud y trabajadora nada más", concluye.

El anuncio se volvió viral debido a las críticas que generó a tal punto que la dueña aclaró que se expresó y se interpretó "mal". Además, ofreció disculpas y explicó que la idea era que al correo electrónico brindado no envíen preguntas, ya que de esos temas se iban a hablar en las entrevistas.