El precio de la garrafa de gas sube casi un 40 por ciento

La garrafa de gas, usada por quienes no tienen acceso a la red, aumentará un 38,5 por ciento desde este jueves para quienes no reciben subsidios. Es porque el gobierno nacional estableció un nuevo precio al público, que ya fue publicado a través del Boletín Oficial. De todas maneras, se mantiene en 20 pesos el valor que pagan los beneficiarios del programa Hogar.

