“El problema es que la cascada está cada vez más cerca del puente”

A continuación, el edil manifestó: “No podemos permitir que pase más tiempo, no hay peligro de desborde del arroyo pero sí por la cascada. Le pedimos a la Provincia que intervenga porque el arroyo es provincial”.

“Si dejamos que se siga corriendo no vamos a poder disfrutarla más”, sostuvo y consideró que es necesaria una respuesta de la Provincia inmediata. Según recordó en 2012 la crecida del arroyo estuvo a punto de ocasionar su desborde: “Esa vez la cascada se corrió 200 metros y en cada tormenta fuerte hay desplazamientos de 20, 30 metos. En esta última instancia fue de 50 metros y hay que tener en cuenta que ya hubo tres sitauciones de estas en enero”, indicó.

El concejal de Villa Gobernador Gálvez, Carlos Dolce, advirtió sobre la cercanía progresiva de la cascada del arroyo Saladillo al puente Ayacucho, cuyo tránsito fue interrumpido –parcialmente y preventivamente– este miércoles debido a las vibraciones que prooduce el gran caudal acumulado por las últimas lluvias. Sin embargo, para el edil el verdadero problema no es ese sino el corrimiento de la cascada que, en este último temporal, fue de unos 50 metros. Para revelar esta situación, mandó a fotografiar la zona con un drone que capturó varias instantáneas.

