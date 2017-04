"El problema no son las salidas sino las mafias del Servicio Penitenciario"

El diputado provincial de Cambiemos Rodrigo López Molina aseguró este martes que “el principal problema” vinculado a los presos no es el régimen de salidas transitorias sino “las mafias del Servicio Penitenciario” en Santa Fe.

Para el ex concejal de Rosario, “endurecer o no penas” o hacerlo con “todo el régimen de las salidas transitorias” no es la solución al problema, en relación a los detenidos que gozan de ese beneficio y vuelven a cometer delitos.

“La discusión de fondo no tiene que ver con las salidas transitorias sino que el principal problema es un Servicio Penitenciario que no está en condiciones de reeducar a nadie en ningún punto del país”, añadió López Molina en el programa La primera de la tarde (Radio 2).

El legislador señaló que esa situación se da en todo el país y en Santa Fe. “Cada jurisdicción tiene que hacer ese trabajo profundo de empezar a sacar las mafias que están metidas en el Servicio Penitenciario”, añadió.

Mencionó el caso del crimen de Fabricio Zulatto, cuyo supuesto homicida Andrés Soza Bernard “también tenía salidas transitorias y la jueza -Luciana Prunotto- dijo que los informes del Servicio Penitenciario avalaban esa decisión porque eran todos correctos”.

“Los informes son correctos en la mayoría de los casos porque en ninguna cárcel del país, sobre todo en Santa Fe, no hay nadie encargado del seguimiento de esa persona que entra condenada y luego vuelve a incorporarse en la sociedad”, continuó López Molina.

“En cualquier cárcel, cualquier detenido que quiere ser el Papa Francisco, seguramente va a encontrar una tarifa que pagar para lograr un informe que diga que esa persona que quiere lograr una salida anticipada es el Papa Francisco”, denunció.

“Hay personas que no están en condiciones y salen con informes impecables” y eso es “causal de un sistema corrompido”. El diputado dijo que hace falta “decisión política” para enfrentar a esas mafias y que eso “no depende de un legislador sino del gobernador”.

“Amigos del tribunal”

Por otro lado, Roy López Molina impulsó un proyecto de ley que crea la figura del “Amigo del Tribunal” en los procesos judiciales que estén en trámite ante el Poder Judicial de la provincia de Santa Fe, “para permitir que personas, Organizaciones No Gubernamentales y asociaciones especializadas, entre otras, que no son parte de un juicio pero que cuentan con reconocida trayectoria en el tema en discusión -y justifiquen un interés en el resultado del pleito-, se animen a aportar información, datos estadísticos y dictámenes a fin de ayudar a la Justicia a cumplir con su función”.

La iniciativa legislativa propone que “el Amigo del Tribunal (también conocido como Amicus Curiae) priorice la colaboración y la comunicación más fluida con el juez, permitiéndole intervenir en procesos de trascendencia social para aportar elementos con los que, probablemente, aquél no cuente”, detalló.