El servicio de Facebook para encontrar pareja ya funciona en la Argentina

Cada vez se pueden hacer más cosas dentro de las redes sociales. Desde publicar nuestros estados, ver los recuerdos, jugar en línea e informarnos, hasta comprar y vender de todo. A partir de hoy, en Facebook también se podrán buscar citas. El servicio se llama Facebook Dating y ya está disponible en la Argentina, dentro de la aplicación para móviles.

El sistema funciona desde hace unos meses en Colombia, Canadá y Tailandia desde el 28 de marzo está en funcionamiento en el país y también en México. La empresa se basó en la cantidad de usuarios que, voluntariamente, indicaron su estado civil (single o soltero) en su perfil. De sus 2.320 millones a nivel mundial, 200 millones declaran no tener compromisos.

La propuesta de esta sub-app tiene un diferencial con su competencia: sólo funciona para conocer gente que no sean amigos de Facebook: "Diseñamos la experiencia basada en las personas, para que puedan establecer relaciones por fuera del círculo de conocidos. Por eso, nos enfocarnos en usuarios que no sean amigos, para que no haya posibilidad de encontrar un vecino, un pariente o un amigo", explicó Charmaine Hung, gerente de Producto para Facebook Dating.

De esta manera, además de hacernos salir de la zona de confort, Dating impide que nuestros amigos, parientes –y ex novios o novias– nos vean deambulando por el apartado de citas. Tampoco estarán incluidos aquellos usuarios que hemos bloqueado en el pasado y viceversa.

Según indican desde la empresa, el servicio está dirigido a establecer relaciones significativas más que encuentros casuales, con participación optativa, perfiles dedicados y la posibilidad de hacer búsquedas en eventos y grupos.