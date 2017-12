“El sistema previsional actual no es sostenible ni hoy ni mañana”

Su voto fue uno de los 128 votos que permitieron sancionar la polémica ley previsional que ayer y esta madrugada encendieron al país. La diputada nacional por Santa Fe, Gisela Scaglia, defendió la iniciativa y cuestionó a la oposición. También se refirió a los cacerolazos de anoche.

En contacto con el programa Radiópolis, de Roberto Caferra en Radio 2, la legisladora de Cambiemos observó respecto a la sesión en el Congreso: “En todas esas horas de debate no escuché por qué estaban en contra de una actualización jubilatoria 4 veces al año y no de dos que, indudablemente, con la inflación que todavía hay, es una mejora para todos los jubilatorios. No entnedí bien por qué están contra una fórmula que intenta poder actualizar los haberes en función de la inflación y los salarios para que no pierdan más. Ya pasó con la fórmula que estábamos aplicando, perdieron y es injusto”, dijo.

Consultada acerca del costo político de la sanción, la legisladora manifestó: “Lo que uno hace más allá de costos políticos es hablar con la verdad a los argentinos y contarles cómo está el sistema previsional. Cuando lleguemos al año que viene podremos ver que los jubilados ganaron 5 puntos a la inflación”.

“Estoy convencida de lo que votamos”, remarcó. “Es una ley que empieza a mejorar el sistema que tiene que ser reformulado porque no es sostenible en el hoy ni mañana”, reforzó.

Luego, se refirió a las violentas escenas que transcurrieron este lunes mientras se trataba la ley. “Tenemos mucho que aprender a discutir en democracia, dirigentes y ciudadanos, entender que la institución democrática es el Congreso”. También observó: “Es triste que la gente se preocupe y tenga miedo, tenenos que seguir creciendo y valorando la democracia”.

Finalmente, opinó sobre los cacerolazos: “Es la expresión de muchos ciudadanos en desacuerdo y hay otros que salieron a reclamar contra la violencia vivida. Respeto todos los reclamos pacíficos, tenemos que repudiar la violencia de la calle”.