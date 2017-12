Santafesinos contra la reforma: “No es una victoria legitimada”

Los diputados nacionales por Santa Fe que representan la oposición coincidieron en votar en contra de la ley de reforma jubilatoria aprobada, finalmente, esta mañana. Desde el Frente Progresista Cívico y Social, Luis Contingiani, consideró que la aprobación de la normativa “no es una victoria legítima” al tiempo que le pidió al presidente Mauricio Macri que no la promulgue. Su par Alejandra Rodenas de Nuevo Espacio Santafesino (NES) acusó de “inconstitucional” la iniciativa.

Ya habían orientado su postura la semana pasada cuando colaboraron a la falta de quórum en el Congreso frenando la aprobación de la ley jubilatoria. Este martes votaron por su rechazo pero sin suerte porque, finalmente, la norma fue aprobada. Se trata de los diputados nacionales santafesinos: desde el Frente para la Victoria, Marcos Cleri, Agustín Rossi, Josefina González y Silvina Frana; desde el NES, Alejadra Rodenas y por el Frente Renovador, Alejandro Grandinetti y Vanesa Messetani. Por el Frente Progresista, Luis Contigiani, Lucila De Ponti del Movimiento Evita y Alejandro Ramos de Primero Argentina.

En diálogo con los periodistas Roberto Caferra y Evelin Machain (Radiópolis, Radio 2), el diputado Luis Contingiani observó sobre los legisladores de Cambiemos que tras una maratónica sesión le dieron luz verde al proyecto: “No tienen argumentos, están incómodos porque no pueden demostrar que este proyecto es neutro y beneficioso, que con la nueva fórmula de movilidad los jubilados no van a ganar más que con la actual”, indicó.

Para el ex ministro provincial, lo de Cambiemos “es una victoria legislativa pero no es una victoria ni social ni legitimada” y le habló a Mauricio Macri: “Convoco al presidente a que no se apure a promulgar la ley, pacifiquemos la Argentina, que se pare a escuchar porque la sociedad le está diciendo que no”, indicó.

“El gobierno tiene que entender que debe consagrar un tiempo valioso al diálogo en su beneficio y en beneficio de los argentinos. Han aprobado una ley redoblando la apuesta y esto no era bueno en el gobierno anterior y tampoco ahora. Que el gobierno desande ese camino”, insistió.

Antes, en el mismo programa radial, Alejandra Rodenas expresó: “Siento una profunda tristeza, se ha decidio ajustar sobre uno de los sectyores más vulnerables de la sociedad, se han obviado las advertencias adentro del recinto acerca de lo que ocurría afuera” y agregó: “Hubo un pueblo entero movilizado para pedir por sus jubilados y una movilización espontánea en las principales ciudades”.

“No podemos seguir siendo sordos ciegos y mudos”, remarcó la diputada y advirtió que durante la sesión se plantó “contra esta ley que nace inconstitucionalmente porque viola el principio de progresividad de tratados internacioanales y de derechos humanos”.

Luego, sumó: “Es un momento muy triste para la República, se está violando el estado de derecho”.