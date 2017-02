El sobrepeso es una importante causa de infertilidad

Se habla de infertilidad cuando una pareja no puede concebir un hijo de forma natural tras mantener un año de relaciones sexuales sin el uso de métodos anticonceptivos. Se trata de un problema que afecta a una de cada cuatro parejas en occidente, y las causas pueden ser múltiples: desde la edad avanzada de los padres hasta el exceso de peso de ellos.

