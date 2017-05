El viernes se conocerá el veredicto de la causa Guerrieri III

El juicio comenzó en octubre del año pasado. Están acusados por privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidio, además de Costanzo, los ex PCI Walter Pagano; Ariel López; Juan Andrés Cabrera y Rodolfo Daniel Isach (que también era policía durante la última dictadura).

En tanto otro defensor oficial, Enrique Comellas, planteó que se aplique a su defendido, el ex agente de Inteligencia Eduardo Costanzo, el régimen del arrepentido que posibilita reducir las penas a aquellos imputados que aporten datos sobre el destino de quienes son sometidos al delito de desaparición forzada de personas.

Desde la Unidad Fiscal de causas de lesa humanidad de Rosario, a cargo del fiscal Adolfo Villate, adelantaron a Télam que en la audiencia de este jueves replicarán que “el fallo Fontevecchia no abre la puerta a la revisión de la jurisprudencia de la Corte y de la Cidh” y que “no es aplicable”.

El tribunal deberá resolver un planteo novedoso realizado por el defensor público oficial Fabio Procajlo, quien en su alegato hizo referencia al fallo “Fontevecchia” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dicho fallo estableció que las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) no pueden revocar sentencias firmes del máximo tribunal argentino, porque de ese modo constituiría una “cuarta instancia” judicial no prevista en la Constitución Nacional.

En medio de la polémica por el fallo del 2x1 que este miércoles movilizó a miles de personas a lo largo del país, este viernes se leerá en los Tribunales federales de Rosario el veredicto de la causa Guerrieri III que sentó en el banquillo a diez personas, entre militares retirados y ex personal civil de Inteligencia sospechados de secuestrar, torturar y matar a unas 47 personas durante la última dictadura.

