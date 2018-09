Elisa Carrió dijo que Moyano "está por ir preso" y fue irónica con el Papa Francisco

Elisa Carrió celebró el acuerdo con el FMI, que según ella garantiza “la República”, y auguró que habrá más paros generales porque el líder de los camioneros, Hugo Moyano, “está a punto de ir preso”.

“La República está asegurada porque está asegurado el pago de la deuda, así que los golpistas que querían la crisis final para tomar el gobierno, no tienen margen porque está pagada la deuda. Por supuesto va a haber huelgas, sobretodo porque Moyano está a punto de ir preso, va a parar el transporte”, dijo en diálogo con TN.

Carrió también habló sobre la causa de los cuadernos. “No solo están cayendo los corruptos del gobierno, están cayendo los empresarios corruptos, parece una revolución pacifica de izquierda”. Y se preguntó, chicanera: “¿Cuándo Cristina tocó a Techint?“.

La líder de la Coalición Cívica también se refirió a su polémica frase sobre que estaba dispuesta a morir en la Casa Rosada para garantizar la continuidad del gobierno hasta el fin de su mandato y consideró que el Papa Francisco se preocupó por sus declaraciones.

“Cuando yo dije ‘voy a morir en la Casa de Gobierno’ y todo el mundo dijo ‘qué exagerada’ cambió todo. Me llamó gente de La Cámpora diciendo que ellos no iban a estar en el golpe. También del círculo rojo. Y además el Papa dijo ‘ayuden a Mauricio’. Miren qué buena acción efectiva que tuve. Porque lo que no pueden bancarse los militantes golpistas es que uno muera en la Casa Rosada junto al presidente”, lanzó Carrió.

Y agregó sobre Francisco: “El Papa habrá pensado: ‘Lilita muerta en la Casa Rosada, esa no me la banco’. Yo lo conozco demasiado al Papa”.