Empezó el juicio por la agresión a un médico y el crimen de un policía

Cabe destacar que el crimen de Dolce no fue atribuida a los Iborra por entenderse que no estaba prevista.

Marull precisó que a este juicio oral llegan dos de 7 causas abiertas en este marco. Una de ellas responde al ataque encargado por los Iborra contra el abogado penalista Alberto Tortajada en el que no está involucrado Nuñez. Sucedió el 7 de septiembre de 2012 en el palier de un edificio de Montevideo 2016, donde el letrado tenía su estudio.

“Estoy totalmente convencida de que no hay fisuras en este juicio oral, tengo las pruebas para que sean condenados y con las penas máximas”, sostuvo la funcionaria judicial en relación a Peralta y Nuñez.

Consultada sobre el trasfondo de estos hechos delictivos, Marull señaló: “Claramente era la lucha por defender el negocio de las farmacias y venta de medicamentos”. Es que los hechos por los cuales Peralta y Nuñez son juzgados fueron encargados por los empresarios farmacéuticos José Antonio Iborra y su hijo Juan Pablo Iborra, detenidos en 2014 y procesados por ordenar ataques y amenazas a otros comerciantes farmacéuticos en orden de amedrentarlos para que no abrieran negocios cerca de los propios. Iborra padre falleció en agosto pasado y en octubre, su hijo admitió las acusaciones por esos dos y otros hechos más en un juicio abreviado.

