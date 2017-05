Empezó la entrega de las credenciales de Medio Boleto estudiantil

El secretario de Juventudes, Pablo Lamberto, señaló que con el Medio Boleto aspiran a que la distancia no sea un impedimento para que los jóvenes puedan estudiar y, a su vez, volver a sus localidades. “Junto a los programas Vuelvo a Estudiar y Becas de la Reforma, buscamos brindar herramientas para fortalecer el sistema educativo”, dijo el funcionario.

