Empleados de Comercio quiere generalizar el descanso dominical

Sobre el fallo judicial que habilitó a las cadenas Coto, Carrefour y Jumbo a abrir los domingos, expresó: "La mayoría de los trabajadores decidió no ir a trabajar a pesar de los aprietes de la Asociación de Supermercados Unidos. La semana pasada tuvimos una audiencia en el Ministerio de Trabajo por eso y ésta tendremos otra".

"Vamos a buscar que se profundice. Estamos convencidos. Queremos una ciudad turística pero eso no está determinado por las compras en los supermercados. Tenemos que replantearnos los valores", comentó.

La secretaria adjunta del Sindicato de Empleados de Comercio afirmó que este año buscarán "ampliar el descanso dominical a todos" los trabajadores del rubro. Destacó que el cierre de comercios no tiene relación con el turismo de la ciudad.

