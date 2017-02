En Argentina se diagnostican 100 mil nuevos casos de cáncer por año

En Argentina se diagnostican cerca de 100 mil nuevos casos de cáncer por año y los más frecuentes son los de colon, mama y pulmón. Así informó el Instituto Nacional del Cáncer (INC) en el día mundial contra la enfermedad, que se conmemora el 4 de febrero.

