En Diputados, Dujovne negó dolarización de la economía

El ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne, afirmó este jueves enDiputados que el gobierno del presidente Mauricio macri "no planea ningún megacanje" ni "ninguna reestructuración de su deuda", y también negó que la Argentina "esté embarcada" en un plan de dolarización de la economía.



"Argentina no planea ningún megacanje, ninguna reestructuración de su deuda. Venimos aquí al Congreso a traer una propuesta que le permita a la Argentina ahorrar dinero y mejorar el perfil de su endeudamiento", aclaró el ministro durante su exposición en la Cámara de Diputados, donde asistió para defender el proyecto de Presupuesto 2019.



De esta manera, Dujovne respondió a la pregunta que formuló en ese sentido el diputado del bloque Justicialista Diego Bossio, a propósito del artículo 53 del Presupuesto, que dispone que el Poder Ejecutivo está autorizado a realizar operaciones de crédito público para reestructurar deuda "mediante su consolidación, conversión o renegociación, atendiendo a las condiciones imperantes del mercado financiero".



El ministro aseguró también que el resultado de la negociación con el FMI "se va a comunicar en los próximos días" antes de que se vote el Presupuesto 2019 y negó que la Argentina "esté embarcada" en un plan de dolarización de la economía.



"Con respecto a la actual negociación con el Fondo, lo que puedo decir es que la estoy efectuando en pleno uso de mis facultades, y no puedo en este momento adelantar cuál es el resultado que va a ser comunicada en los próximos días y seguramente la van a conocer mucho antes de que se vote el Presupuesto", aseguró en respuesta a una consulta del diputado del bloque Justicialista Diego Bossio en la comisión de Presupuesto y Hacienda.

Dujovne le respondió al diputado del Frente para la Victoria y ex ministro de Economía, Axel Kicillof, quien le apuntó el aumento de la desocupación en el segundo semestre de este año, tal como difundió hoy el Indec: "El desempleo nos duele, pero también recordar el contrafáctico de lo que podríamos estar viviendo si Argentina no hubiera enfrentado con valentía los problemas heredados. Miremos Venezuela, con 85% de pobreza, un drama humanitario", contestó el ministro.