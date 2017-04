En Texas quieren multar a los hombres que se masturben

También pide complejos estudios para todo aquel que quiera comprar viagra o hacerse una vasectomia. “Muchos se toman esta propuesta como algo divertido, pero lo que no es divertido son los obstáculos que encuentran las mujeres de Texas a la hora de acceder a la atención de la salud”, manifestó la legisladora.

Tal como ocurre con las mujeres que desean abortar en Texas, la legisladora demócrata Jessica Farrar pretende advertir sobre la “santidad de la vida” a los hombres, y para eso quiere penalizar las emisiones de semen fuera de la vagina o de un centro médico regulado. “Se trataría de un acto contra un niño no nacido”, indicó en el texto y consignó el portal Doc Salud .

Una legisladora de Texas propuso multar con 100 dólares a los hombres que lleven adelante “emisiones masturbatorias no reguladas”. El insólito proyecto tiene como trasfondo un cuestionamiento a las severas restricciones al acceso a la salud y el aborto que sufren las mujeres de ese estado norteamericano.

