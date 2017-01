En el medio del conflicto, San Román llega a Newell's "sin costo"

Mientras el plantel Newell's reclama el pago de una deuda de cuatro meses para iniciar la pretemporada en Bella Vista, la dirigencia acordó la llegada del segundo refuerzo para el reinicio del campeonato: José San Román.

El lateral derecho arribará procedente de ADO Den Haag de Holanda, a préstamo y con una opción de compra. Según el secretario del club del Parque, José Menchón, lo hará sin generarle ningún costo a la entidad.



Así juega





"Los refuerzos han llegado sin costo para el club, no tuvimos que efectuar una erogación para que llegasen. No se produce un contraste con el tema de la deuda porque no se gastó dinero", señaló el dirigente en Radiópolis (Radio 2).



San Román tiene 28 años. Surgió en las inferiores de River Plate, donde Passarella lo hizo debutar en primera. Luego pasó por Tigre y San Lorenzo; emigró a España, donde actuó para Zaragoza B; luego regresó al país para vestir las camisetas de Godoy Cruz, Arsenal y Huracán, antes del viaje a Holanda.

Por otra parte, Menchón comentó que la permanencia de Isnaldo en el club "está en vía muerta porque él no quiere quedarse ya que no ha tenido minutos en cancha", mientras que la búsqueda del tercer refuerzo "dependerá de la resolución de AFA por la lesión de Tévez. Si eso sale, luego pensaremos si es necesario o no".