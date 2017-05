En la calle, estudiantes de Enfermería piden más espacio para cursar

Algunas cátedras tienen más de 150 alumnos en aula para no más de cien. Los que no consiguen banco se sientan en el piso y los que ni siquiera encuentran una baldosa para acomodarse se quedan afuera.

Estudiantes de la carrera de enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) tomaban clases esta semana en la calle. Con el pizarrón y los bancos en la vereda, los alumnos y docentes de la carrera reclamaban más espacio para cursar. Aseguran que el edificio, aunque nuevo, no da a basto.

