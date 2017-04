En pleno abril, capacidad colmada en el refugio Sol de Noche

Sol de Noche reabrió hace apenas diez días y este comienzo hace presumir una temporada de mucha demanda en sus instalaciones. Cabe recordar que uno de los requisitos para aceptar personas es que no lleguen alcoholizados.

“Es la primera vez que en abril nos quedamos sin camas, se ve que hay mucha más gente en situación de calle. Hoy hay 60 personas: 54 hombres y seis mujeres”, precisó Jorgelina, una de las cocineras, desde el móvil en diálogo con el periodista Ever Arnoldo.

Aún no se inició en su plenitud la temporada de frío en Rosario y el refugio Sol de Noche, que alberga a personas en situación de calle, ya luce colmado. Este martes, a la hora de la cena ya estaban ocupadas las 60 plazas del edificio que funciona en la zona oeste. Necesitan donaciones y voluntarios para colaborar con las diferentes tareas.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo