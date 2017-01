¿En qué momento hay que evitar la exposición al sol?

Hay un concepto equivocado en la gente que es creer que como usa un protector solar no se va a tostar, y en realidad se va a tostar igual, lo que no va a hacer es irritarse o quemarse, que es muy distinto. Así va a lograr el bronceado, porque el sol penetra y estimula la melanina y eso nos va a permitir adoptar y tener un color con el transcurso del tiempo. Lo que ocurre es que muchos, por la ansiedad y la falta de tiempo para broncearse, quieren estar tostados en una semana.

El sol es fuente de vida, pero hay que tener precaución. Los ultravioletas B son favorecedores de la síntesis de vitamina D que es necesaria para el organismo, por eso no decimos que se debe prohibir estar al sol. Al contrario, hay que exponerse pero con los cuidados necesarios, y entre las 10 y las 16 horas con los extremos cuidados, con ropa adecuada y protección.

