Encontraron dos cadáveres en estanques del Central Park

Ambos cadáveres fueron entregados a los servicios forenses de la ciudad y por ahora se desconocen las causas de la muerte. Por el momento, no hay ninguna indicación de que las dos muertes estén relacionadas.

Según informó EFE, los hallazgos ocurrieron este jueves pero no al mismo tiempo. Primero recuperaron el cuerpo sin vida de un hombre desnudo en un estanque a la altura de la calle 87; y luego, el de otro hombre en un avanzado estado de descomposición en un estanque cerca de la calle 59 y la Quinta avenida.

Dos cadáveres fueron hallados este jueves en los estanques del Central Park, en Nueva York. Uno de los cuerpos estaba en avanzado grado de descomposición y el otro no presentaba signos de violencia.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo