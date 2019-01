Encontraron en Córdoba al joven rosarino que desapareció el 1º de enero

Jonatan Sotelo o Joni, como lo llaman sus seres queridos, era intensamente buscado después de haberse ido de su casa el martes 1º de enero por la noche y faltar al trabajo al día siguiente. Su familia realizó la denuncia en la comisaría 5ª de Italia al 2100, cerca de su domicilio. Este jueves a la mañana lo encontraron en Córdoba.

Tras subir su foto en las redes sociales acompañada de un número de teléfono para apostar información llegaron algunas pistas que lo ubicaban en la ruta 9 haciendo dedo en la zona de Carcarañá o en esa misma localidad. Joni finalmente llegó a Córdoba, no supo explicar cómo. Tenía los pies totalmente ampollados de todo lo que caminó.

Su mujer, Florencia, contó al móvil de Cada Día (El Tres) que el joven de 30 años tuvo una discusión familiar con su hermana previo a irse, y que se apenas se llevó su llave y cien pesos. El celular lo apagó y no tiene interacción en redes sociales.

"Me dijo que iba a ir a dar una vuelta para despejarse y que lo perdone por lo que iba a hacer", afirmó, y agregó que a la mañana siguiente "me llamaron del trabajo diciéndome que no había ido y empecé a desesperarme, el nunca fue de hacer estas cosas y no tiene problemas psicológicos ni mentales".