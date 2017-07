Enfermeras del Heca protestaron ante hechos de violencia

A la hora de describir los hechos relató: “El jueves pasado hubo tres casos. En uno de ellos, le paciente agarró del cuello al médico lo escupió, y luego a mí me agarró del pelo y me golpeó la cabeza".

En contacto con el móvil de Radio 2, Jorgelina, una de las 60 trabajadoras, precisó que “muchos pacientes vienen muy violentos y nosotras somos casi todas mujeres y no podemos contenerlos”.

