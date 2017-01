Entra en vigencia nueva modalidad de cumplimiento tributario en Santa Fe

“Cabe destacar que todos aquellos contribuyentes que formen parte del régimen simplificado no serán objeto de retenciones y/o percepciones del impuesto sobre los ingresos brutos, quedando excluidos del Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias (Sircreb)”, manifestó Mohamad.

Según explicaron desde el Gobierno provincial: “Esta nueva manera de tributar facilita y agiliza la determinación y el pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a personas físicas, sucesiones indivisas y sociedades de hecho que tengan hasta tres socios, que hayan facturado menos de $ 1.000.000 en 2016. Además el contribuyente no debe estar incluido en Convenio Multilateral, ni debe ser comerciante mayorista, importador de bienes y servicios, ni su actividad debe estar alcanzada por alícuotas y bases imponibles especiales” precisó Luciano Mohamad, quién está a cargo de la Administración Provincial de Impuestos (API).

