Entraron a robar con un cochecito y los descubrieron por las cámaras

El encargado del local sostuvo que lo robado no es mercadería de mucho valor pero llamó a otros comerciantes a estar alertas porque, según aseguró, en la semana se registraron robos en otros locales de la zona.

“En base a los videos me di cuenta que el local había sido robado. En las imágenes se ve como la señora se roba una billetera y me doy cuenta que también se habían llevado cuatro remeras más”, detalló.

El encargado del local los descubrió por las cámaras de seguridad. Minutos después de que la pareja se fue del negocio, llegaron otros clientes y cuando Javier les quiso ofrecer unas remeras se dio cuenta que le faltaba mercadería que no había vendido.

