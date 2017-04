¿Es conveniente desayunar antes de hacer ejercicio?

Respecto de si conviene o no desayunar antes de salir a hacer ejercicio, ciertos estudios han concluido que entrenar en ayunas ayuda a la pérdida de peso, mientras otros enfatizan en la necesidad de comer antes para un mejor rendimiento, según indicó la BBC, a través del portal docsalud . Pero en el fitness, lo que es bueno para un grupo de personas puede ser perjudicial para otras. A la vez, dentro de las investigaciones se debe tener en cuenta lo representativo de los grupos control que observaron.

