Escalofriante cuádruple crimen en una familia de la ciudad de Santa Fe

"La mujer bajó hasta la planta baja corriendo porque el ascensor no funcionaba, así que desde el departamento hasta la puerta del edificio hay un reguero de sangre", mencionó.

Según el relato de los voceros, el joven también atacó a la esposa de Dusso y a su ex pareja, quienes recibieron lesiones superficiales que no presentaban riesgo de vida.

Además, precisó que el atacante es un joven de 25 años, ex pareja de la chica de 20 años, "con la cual comparte la paternidad de tres chicos pequeños", aunque "ya no convivía hacía más de un año" con la mujer.

Según la primera reconstrucción del caso, el joven fue en busca de su ex pareja, con quien había discutido. Fue a la casa del padre de ella, a quien mató y también a una hermana adolescente. También atacó a la madre y su actual pareja, en otra vivienda.

Una adolescente de 15 años y su padre de 45 fueron asesinados a puñaladas esta madrugada en su vivienda de la ciudad de Santa Fe, y por el crimen resultó detenido el ex yerno del hombre, informaron fuentes policiales. Más tarde se conocieron dos cadáveres, también vinculados al caso.

