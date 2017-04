Escándalo en Esquel: un concejal llamó "negros de mierda" a mapuches

Un fuerte polémica se generó en Esquel, provincia de Chubut, cuando un concejal de Cambiemos, Ricardo Parisi, trató de "negros de mierda" a un grupo de activistas mapuches y tehuelches.

La polémica no hizo que el edil se disculpara. "Yo no me arrepiento, yo me mantengo firme en lo que digo. Yo nací y me críe en este pueblo; conviví con mucha gente de su raza y tengo grandes amigos entre ellos", se intentó justificar el edil.

Según publicó El Patagónico, el concejal volvió a asegurar que está agradecido a Dios de no contar con sangre mapuche o tehuelche. "Sí lo dije y es la verdad; no tengo ninguna de esas dos sangres, gracias Dios", reiteró.

Consultado sobre la posibilidad de que pida disculpas por sus dichos, el concejal suplente de Cambiemos respondió: "Yo disculpas le pido a una persona educada, pero a esta gente no creo".

Sus declaraciones generaron una fuerte polémica en el ámbito político local y la titular del Consejo Municipal de la Mujer de Esquel, Graciela Avilés, presentó una denuncia contra el concejal por sus expresiones discriminatorias.

En declaraciones a Radio 10, Avilés confirmó que radicó la denuncia ante el Inadi y repudió los dichos del concejal. "Parisi me dijo ´Cállese que usted también es una negra de mierda´. Yo soy blanquito y no tengo sangre mapuche ni tehuelche", contó la mujer.