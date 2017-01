Escapaba de un choque, atropelló y mató a una mujer

Antes del hecho, en San Isidro, el mismo conductor chocó dos autos y se dio a la fuga. No obstante, los ocupantes de los vehículos embestidos persiguieron a la Suran hasta Vicente López, donde sucedió el accidente.

