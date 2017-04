Escobas y palitas puerta a puerta: andá a barrer la vereda

Además del barrido cotidiano, se solicita juntar y embolsar luego las hojas. Al mismo tiempo, se advierte que las hojas no deben quemarse, porque al ser incineradas liberan dióxido y monóxido de carbono, que son los gases causantes del efecto invernadero.

