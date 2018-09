Estaba en el velorio de su hermano y le robaron en su casa

Durante el fin de semana hubo varios siniestros viales en las autopistas de la zona. El ocurrido en la ruta que une Rosario y Santa Fe se cobró la vida de Marcelo, un hombre de 42 años oriundo de Capitán Bermúdez. A la tristeza por el hecho se le sumó la impotencia de su hermana, quien sufrió el robo de pertenencias de su casa cuando le estaba dando el último adiós en una sala velatoria de la zona.

Todo comenzó el domingo pasadas las 20.30. Eva recibió una foto de un siniestro vial. Enseguida notó que se trataba del auto de su hermano Marcelo y fue directo al hospital de Granadero Baigorria. Con el paso del tiempo las ambulancias llegaban, primero con su cuñada luego con sus sobrinos, pero de Marcelo nada se sabía. "Esperamos y no llegaba ninguna ambulancia que trasladara a mi hermano. Al rato se me ocurre ver la foto que me habían enviado por un grupo de WhatsApp y noto que Marcelo estaba dentro. Sin vida", relató la mujer que aún no sale de la conmoción.

Al triste hecho se le sumó otro. En horas de la madrugada del martes cuando todos estaban en el velorio, ladrones entraron a su casa ubicada en Pellegrini 310 bis de Barrio Quinta, le revolvieron todo y se llevaron lo que pudieron. "Cuando llegamos del velorio encontramos que nos habían entrado. Se llevaron un DVD, la bicicleta nueva de nena, cajas de leche y mercadería en general" contó Eva, quien en su propia casa atiende a las familias del lugar con comida y merienda los fines de semana.

Poco le importó a los delincuentes su acción solidaria. "No deben ser de lejos, sabían que no estábamos", afirmó la mujer. La denuncia fue tomada por la comisaría de la zona pero hasta el momento no se pudo recuperar nada.

El siniestro

Cerca de las 20.30 del domingo 23 de septiembre Marcelo circulaba por la autopista Rosario-Santa Fe junto a su esposa e hijos. eEn el kilómetro 4 a la altura de Granadero Baigoria fue impactado de frente por un Ford K que, por motivos que se desconocen, se cruzó de carril. Ambos conductores fallecieron en el lugar.

La acción solidaria de Eva

Desde hace un poco más de cuatro años lleva adelante el merendero “Sol” ubicado en calle Pellegrini 310 bis de Barrio Quinta, en el lugar se brinda copa de leche y comida caliente los fines de semana. Al lugar se acercan más de cien personas, en su mayoría mujeres y niños, en busca de alimento.