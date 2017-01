Estaba prófugo y lo recapturaron cuando salía de trabajar

La banda de Los Cuatreros es, para los cronistas policiales y los vecinos de los barrios Cabín 9, La Lagunita, Santa Lucía y San Cayetano, famosa por sus delitos de la zona oeste. Sin embargo, no están asentados en ningún barrio en particular. Se manejaban en pequeñas células de cuatro o seis personas y se los investiga por robo de ganado –de alli el nombre “Los Cuatreros”–, uso de armas de fuego, entraderas –generalmente con violencia–, ocupación de viviendas, tráfico de droga y sicariato.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo