Estacionamiento medido: vence la prórroga y hay preocupación en el Concejo

Además, Miatello alertó que la apertura de sobres, pese a ser un acto público, no fue debidamente publicitada. “Ni siquiera en el sitio web de la Municipalidad”, señaló. Por eso, este lunes presentó un pedido, que espera sea aprobado por sus pares este jueves, para saber si la apertura de sobres se hizo el 28 de marzo pasado tal cual estaba previsto, qué empresas se presentaron y cuál es el plazo estimado para la adjudicación del servicio.

En tanto desde el Ente de Movilidad, aseguraron a Rosario3.com que los sobres efectivamente se abrieron y que actualmente las distintas propuestas son analizadas por una comisión evaluadora que seleccionará la mejor. Sin embargo, no precisaron cuándo.

“Y hasta ahora no entró pedido por nueva prórroga”, advirtió.

“Si para el 2 de junio no hay una nueva empresa, se cae el sistema –explicó Miatello, consultado por Rosario3.com – porque no hay marco legal para que una empresa privada pueda seguir cobrando para un servicio”.

En menos de un mes se vence la prórroga por un año del contrato de concesión del estacionamiento medido a la empresa Tránsito Rosario. Pero todavía no se sabe quién se va a hacer cargo del sistema y por ende quién va realizar los cambios que estipula el nuevo pliego, entre ellas colocar un 50 por ciento más de parquímetros. Desde el Ente de la Movilidad aseguraron que los sobres se abrieron y que se evalúan las propuestas. El concejal Osvaldo Miatello presentó un pedido de informes para acelerar los tiempos ante la cercanía del vencimiento.

