Estados Unidos bombardeó Siria tras ataque tóxico

Pelosi advirtió de que "la crisis en Siria no se resolverá por una noche de ataques aéreos", pero consideró que el bombardeo ordenado por el presidente es "una respuesta proporcional al uso de armas químicas por parte del régimen" sirio.

"No se hicieron contactos con Moscú, ni con el presidente (Vladimir) Putin, aunque se siguieron los acuerdos militares de descentralización", apuntó el secretario de Estado.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, aclaró que las fuerzas rusas fueron notificadas pero no hubo un contacto directo con el Kremlin.

Sin embargo, pese a no haber esperado a un acuerdo en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Estado Unidos alertó a las fuerzas militares rusas de que iban a efectuar un ataque contra la base aérea de Shayrat, según explicó más tarde el portavoz del Pentágono, Jeff Davis.

