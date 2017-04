Estados Unidos lanzó "la madre de todas las bombas" en Afganistán

El Pentágono aseguró que "se tomaron las precauciones para evitar víctimas civiles", pese a que el proyectil, que es guiado al objetivo solo durante la caída, no es considerada de precisión.

Estados Unidos lanzó este jueves la "madre de todas las bombas" contra cuevas ubicadas en la provincia de Nangarhar, en el este de Afganistán. Se trata de un proyectil no nuclear que es considerado el más poderoso que tiene el país norteamericano. El hecho fue informado por el portavoz del Pentágono, Adam Stump. Aún no trascendió si hubo víctimas tras el ataque.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo