Estados Unidos le negó el ingreso al país a Héctor Timerman

Estados Unidos revocó la visa del ex canciller Héctor Timerman quien no podrá ingresar al menos por un tiempo al país del norte. El ex funcionario kirchnerista fue notificado cuando estaba a punto de abordar un vuelo con destino a Nueva York para someterse a un tratamiento médico.

Según publicó La Nación, la noticia sorprendió a Timerman en Ezeiza este martes por la noche cuando se disponía a abordar el vuelo 954 de American Airlines con destino a Nueva York de las 22.40.

El ex ministro de Relaciones Exteriores está procesado y con prisión preventiva en el marco de la causa por presunto encubrimiento del atentado a la Amia por la firma del pacto con Irán; pero debido a su delicado estado de salud, el juez Sergio Torres lo autorizó a hacer el viaje para recibir un tratamiento médico.