"Estamos dispuestos a mejorar la visibilidad del sexo femenino en el lenguaje"

El director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz, afirmó que "están dispuestos a favorecer la visibilidad del sexo femenino en el lenguaje". Lo dijo en el 8° Congreso Internacional de la Lengua Española que comenzó este miércoles en la ciudad de Córdoba.

En declaraciones que reproduce Infobae, Muñoz Machado señaló que "las desigualdades históricas también se notan en el lenguaje" y sostuvo que "la academia está dispuesta a mejorar la situación".

En octubre del 2018, Darío Villanueva Prieto, por entonces director de la RAE, opinó que la letra "e" era discriminatoria.

"La letra «e» ya estaba instalada y se consideró que era discriminatoria. Si tenemos un poco de memoria, podemos recordar que en español «presidente» dio lugar a «presidenta’», dijo Villanueva cuando aún estaba en el cargo.

En diálogo con la agencia Télam, el presidente de la Academia Argentina de Letras, José Luis Moure, se refirió a la inclusión de cuestiones ligadas al género en las agenda de debates del Congreso y del también llamado “lenguaje inclusivo”.

“Tengo la impresión de que se trata de un tratamiento más bien inducido. He enseñado Historia de la Lengua Española durante décadas y no he notado nunca un reclamo generalizado en ese sentido”, comenzó.

“Hay una demanda social y hay que atenderla, pero nosotros como Academia de la Lengua sostenemos que trasladar un fenómeno como la cuestión de género a la lengua es innecesario, lo cual no quiere decir que el problema sea irrelevante. No debe plantearse esta cuestión desde una lengua que es de todos: somos más de 500 millones de hablantes y ningún grupo está autorizado para introducir cambios que necesitan un tiempo para establecerse”, continuó.

“Si este fenómeno perdura en el tiempo, se va a imponer y será aceptado por las instituciones pero hoy todavía estamos lejos. Estos procesos suelen venir de abajo hacia arriba como reclamos colectivos y lentos, nunca explosivos. No me parece que los 500 millones de hablantes tenga que aceptar algo que está propuesto solamente por un sector ilustrado de la clase media”, cerró Moure.

El 8° Congreso Internacional de la Lengua Española comenzó este miércoles en la ciudad de Córdoba y se desarrollará hasta este sábado. El mismo contará con la presencia de casi 250 académicos y escritores de 32 países.